Почему стоит воспользоваться услугами тайного покупателя

Необходимость организации систематических проверок в заведениях торговли понятна практически для каждого. В то же время, есть достаточно много вариантов организации таких маркетинговых исследований. О том, почему же стоит воспользоваться именно услугами тайных покупателей, мы и поговорим сейчас.

В чем суть такой инспекции

Главная особенность данного исследования состоит в том, что проверяющий посещает заведение под видом обычного клиента. Больше информации об этапах такой проверке, а также особенностях самого процесса вы найдете на сайте http://ctrlservice.ru/services/control-mystery-shopper. В статье же можно узнать об основных достоинствах данного метода.

Достоверность данных

В отличие от менеджеров, которые могут предвзято относиться к персоналу, профессиональные агенты объективно оценят ситуацию. Они проанализируют исключительно поведение сотрудников, при этом у них нет ни симпатий к персоналу, ни негативного отношения к сотрудникам – ведь, как правило, такие люди вовсе не знакомы.

При этом сотрудники не будут знать, кто именно из клиентов проверяющий, и проводится ли инспекция вообще. Они продолжат вести себя максимально естественно. Это относится к таким важным показателям, как:

речь;

манера поведения;

уровень доброжелательности;

применение конкретных техник продаж;

использование стандартных фраз и т. д.

Собранная тайным покупателем информация отображает реальную ситуацию в вашем заведении (ведь при проверке менеджером, персонал в любом случае будет вести себя лучше, чем с обычными клиентами). Таким образом, вы узнаете, на чем именно остановить свое внимание, чтобы оптимизировать качество сервиса.

Отсутствие отрыва от процесса торговли

Поскольку секретный агент будет действовать под видом простого клиента, то персонал не будет отвлекаться от своей работы. Кроме того, различные инспекции несколько настораживают клиентов, чего не будет в случае с секретным агентом. В результате, текущая прибыль не снизится.

Высокое качество инспекции

Обращаясь в специализированное агентство, вы можете рассчитывать на услуги опытных проверяющих. Они обратят внимание на:

поведение персонала;

соблюдение разработанных корпоративных стандартов;

чистоту и опрятность формы;

общую атмосферу в торговом зале;

наличие ценников, товаров, рекламных материалов и т. д.

При этом сотрудники знают, как выполнить все быстро и качественно, они сразу же заметят проблемные зоны. Перед началом проверки секретные агенты проконсультируются с заказчиком, в результате, они проанализируют самые важные для вас участки.

Возможность проверить конкурентов

Особенность тайных покупателей в том, что их можно отправлять не только в свое заведение, но и к конкуренту. Благодаря такому решению вы сможете узнать обо всех ключевых отличиях в сервисе и, при необходимости, изменить политику обслуживания в своем заведении.