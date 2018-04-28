Пока в ОРДО не было Vodafone, с местных жителей оператор снимал абонплату

Невзирая на полное отсутствие мобильной связи Vodafone на временно неподконтрольных Украине территориях, оператор продолжал взимать с местных жителей плату за свои услуги. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

После возобновления связи вчера, 27 апреля, многие из них обнаружили, что их счета опустели — у некоторых оператор снял по 200 грн и более.

«Чудо свершилось! На Путиловке появился Vodafone, правда 200грн за все все не работы они себе сп***ли со счета», — написал житель Донецка.

«Мої вітання з появою зв’язку, сонце! Але ж скотиняки цей Vodafone рідкісні, мало що примусово перевели всіх жителів Донбасу на найневигідніший тариф, так ще й списали кошти, нібито ви могли весь цей час кудись дзвонити», — добавил другой автор.

«#Vodafone #п**оры скажите, 70 грн на счете не достаточно для подключения пакета red s? Сколько нужно минимум на счете?» — ругается еще один пользователь.

Дончане возмущены таким положением дел. У самого оператора эту ситуацию пока никак не комментируют.

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