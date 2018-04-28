Порошенко: Ракетный комплекс «Ольха» запустили в серийное производство

Президент Украины Петр Порошенко объявил о запуске в серийное производство высокоточного ракетного комплекса «Ольха».

Глава государство отметил, что комплекс разработан отечественными оружейниками и недавно прошел финальную стадию испытаний. Кроме того, Порошенко добавил: «Наши партнеры по НАТО могут твердо рассчитывать на мощь ВСУ. Так же, как и мы рассчитываем на наших партнеров. Мощь Вооруженных сил Украины повышается с каждым днем, и мы постоянно работаем над усовершенствованием техники, которая есть на вооружении нашей армии».