Посольство РФ обвинило постпреда Великобритании при ОЗХО в безграничном лицемерии

Посольство России в Лондоне на своем сайте в пятницу обвинило представителя Великобритании при Организации по запрещению химического оружия Питера Уилсона в безграничном лицемерии.

Ранее Уилсон назвал брифинг с участием свидетелей событий в сирийском городе Дума трюком и заявил, что Россия таким образом пытается подорвать работу ОЗХО.

«Лицемерие британского представителя не имеет границ. Сразу после инцидента с применением химических веществ в Думе 7 апреля Россия запросила, чтобы эксперты международной организации провели срочное расследование. Москва всегда настаивала на том, чтобы ОЗХО играла центральную роль в том, что касается расследования случаев использования химического оружия. Мы убеждены, что только на самом деле независимое расследование могло дать ответы на вопрос, что именно произошло в сирийском городе», — заявили в посольстве.

Однако Великобритания решила избрать другой путь, отметили в дипмиссии.

«Лондон проигнорировал процедуры ОЗХО. На основании более чем сомнительных »доказательств«, в основном сообщений в социальных сетях, не поддающихся проверке, Великобритания, США и Франция обвили сирийские власти в использовании химического оружия против собственного народа. Более того, те же самые три страны нанесли военные удары по суверенному государству, нарушив основные принципы международного права», — напомниили российские дипломаты.

Они также назвали логику, на которой строится британская позиция, абсурдной.

«Великобритания притворно утверждает, что предоставление настоящих свидетельских показаний — это театральная постановка, но как же мы тогда можем охарактеризовать постановочное видео финансируемых Соединенным Королевством »Белых касок«, в котором те же самые люди без их осознания изображаются как жертвы несуществующей химической атаки? Это выглядит так, как будто Лондон настолько озабочен фальшивками и враньем, что любая правда становится для него пропагандой», - заявили в ведомстве.

В четверг, 27 апреля, жители сирийского города Дума на закрытом заседании Организации по запрещению химического оружия в Гааге рассказали о постановочной химической атаке в регионе. Перед экспертами выступили 17 человек, в том числе 11-летний мальчик Хасан Диаб, запечатленный на видеозаписи «Белых касок» с места предполагаемого инцидента. Он рассказал, что за участие в съемках ему заплатили печеньем и финиками.

Яндекс.Дзен

Пентагон назвал трагедией возможные поставки С-300 в Сирию

СМИ: на Украине отменили вузы

316 лет назад Пётр I издал манифест «О ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания»