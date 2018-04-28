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Посольство РФ в Египте запросило информацию о задержании 17 россиян


Добавлено: 28 апр 2018 в 12:46, Категория: Новости на сегодня
Посольство РФ в Египте запросило информацию о задержании 17 россиян

Российское посольство в Каире проверяет информацию о предположительном задержании в Египте семнадцати россиян. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

«Нам поступило заявление от родственников о задержании 17 человек, уроженцев Дагестана, из них девять несовершеннолетних детей», — заявили в российском посольстве.

Дипмиссия направила египетским властям запрос, в настоящее время ожидается подтверждение и подробности происшедшего.

О том, что в марте и апреле в Каире исчезли 18 жителей Дагестана, в том числе девять несовершеннолетних, ранее со ссылкой на родственников пропавших сообщал правозащитный центр «Мемориал». По данным организации, все они были увезены из квартир вооруженными египетскими силовиками.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 12:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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