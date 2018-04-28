Правящая партия Армении отказалась выдвигать кандидата в премьеры

Республиканская партия Армении не намерена выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра республики, заявил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов. Об этом сообщает ТАСС.

Шармазанов отметил, что несмотря на отказ выдвигать своего кандидата «фракция проголосует единогласно», при этом не уточняется, за кого именно.

Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 1 мая.

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что примет в них участие, и потребовал полной смены кабинета министров.