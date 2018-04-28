Правящая партия Армении покаялась в монополизации власти

Массовые протесты в Армении произошли из-за монополизации власти и недооценки роли оппозиции. Об этом на брифинге в правительстве заявил исполняющий обязанности министра юстиции Давид Арутюнян.

«Думаю, что основная проблема — непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией», — приводит ТАСС слова врио министра.

«Это наша основная ошибка, которую мы признаем», — добавил Арутюнян.

По его словам, «сильная оппозиция в стране означает сильное государство».

В свою очередь, вице-спикер парламента республики Арпине Ованнисян отметила, что власти не пойдут на требование оппозиции исключить Республиканскую партию из политического процесса.

«Каждая партия должна иметь равные возможности на переговорах. Мы видели, что был ультиматум с одной стороны. И в правительстве объяснили, почему не будут обсуждать темы лишь с одной стороны», — сообщила вице-спикер.

Лидер оппозиции — политик Никол Пашинян, депутат от партии «Елк», которая занимает символические девять мест в парламенте (0,09%).

Пашинян заявлял, что сам хочет стать премьером в парламентской республике.