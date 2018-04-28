Преимущества современных жилищных комплексов

Скорее всего большинство современных жителей России проживали в советских постройках и хорошо знакомы со сталинками и хрущевками. Даже девяти- и шестнадцатиэтажные дома – не самые комфортные. Чаще всего плохо отапливаемые, не удачно расположенные, что половины дома находится на северной стороне и квартиры недостаточно солнечные, по этим и другим причинам многие отдают предпочтение квартирам в новостройках. Предлагаем Вам рассмотреть преимущества современных жилых домой на примере ЖЖ Фонтаны в Краснодаре.

Основные преимущества комплекса

В первую очередь это клубный дом, с очень продуманным ландшафтным дизайном. Вся территория комплекса тщательно охраняется, ведется видеонаблюдения даже за самыми скрытыми для глаз зонами. В ЖК Фонтаны планировки квартир отличаются большим разнообразием, есть квартиры студии и квартиры для семей любого размеры, в плоть до четырехкомнатных квартир. Все дома находятся в одном из лучших районов города Краснодара, где прекрасная инфраструктура и транспортная развязка.

Удобство и комфорт

Для молодых семей несомненным преимуществом станет комната, оснащенная всем необходимым для хранения колясок и любого другого детского транспорта, которая расположена на первом этаже данного комплекса.

Собственная котельная, которая к тому экологически безопасная и не загрязняет окружающую среду. Также самое современное электрическое оборудование, которое оберегает от сбоев в работе.

Главная особенность – это вентилируемый фасад, которые настроен на то, чтобы поддерживать тепло внутри дома и уменьшать количество шума в помещении. Данная система является очень надежной и не требуем ремонта на протяжении еще многих лет.

И так, подведем итоги:

Территория охраняется круглосуточно

Ведется видеонаблюдение

Во дворе Wi-Fi

Безопасные площадки для детей

Спортивные площадки

Продуманный ландшафтный дизайн

Развитая инфраструктура

Поэтому если Вы мечтаете переехать в другой город или просто уехать из неблагополучного района в более развитый. Устали от жизни в старых домах, которые строились «на скорую руку» для того, чтобы обеспечить людей временным жильем, а по итогу оказалось, что это навсегда. То тогда лучше всего выбирать квартиру в новом и современном доме.

В ЖК Фонтаны купить можно любую квартиру по самым приемлемым ценам за квадратный метр. Это еще одно несомненное преимущество. Также может приобрести жилье используя материнский сертификат или ипотеку.