Принцесса Швеции Мадлен и Крис О'Нил опубликовали в сети три официальных портрета дочери Эдриенн

Принцесса Швеции Мадлен и Крис О'Нил с дочерью Эдриенн

Третий ребенок принцессы Швеции Мадлен и бизнесмена Криса О'Нила родился чуть меньше двух месяцев назад. И если тогда пара опубликовала в соцсетях первый портрет дочери Эдриенн, сделанный на камеру телефона, то теперь супруги представили три официальных снимка, авторства профессионального фотографа Эрики Гердемарк.

Спасибо вам за вашу доброту, которую вы проявили к нам после рождения нашей младшей дочери Эдриенн!

— подписала Мадлен кадры, появившиеся на ее страничке в Instagram.

Принцесса Швеции Мадлен с дочерью Эдриенн

Как отмечают фолловеры принцессы, фотографии получились очень нежными, однако многие ждут, когда же Мадлен и Крис опубликуют в сети снимки, на которых они были запечатлены не только с малышкой Эдриенн, но и со старшими детьми.

35-летняя принцесса Швеции Мадлен и 43-летний финансист Крис О'Нил, напомним, также воспитывают четырехлетнюю принцессу Леонор и двухлетнего принца Николаса.