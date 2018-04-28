Прионная болезнь впервые найдена у верблюдов

Группа итальянских и алжирских ученых сообщила в журнале Emerging Infectious Disease о первых зафиксированных случаях прионного заболевания у одногорбых верблюдов.

Прионные болезни вызываются аномальной формой молекул одного белка – PrPC (в прионной форме он обозначается PrPSc). Попав в организм, например, с пищей, или возникнув вследствие мутации, аномальный белок начинает превращать нормальный белок в себе подобный, и этот процесс развивается лавинообразно. Поскольку наибольшее количество этого белка находится в нейронах, прионные болезни проявляются преимущественно в виде заболеваний нервной системы. К ним относятся почесуха овец, губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота («коровье бешенство»), болезь Крейцфельда – Якоба и некоторые другие. Подробнее о прионных заболеваниях можно прочитать в особом очерке.

В новой статье исследователи сообщают, что симптомы заболевания, напоминающего коровье бешенство, были обнаружены у 3,1 % верблюдов, доставлявшихся на бойню алжирского города Уаргла в 2015 – 2016 годах. Сначала верблюды становились агрессивными, затем у них нарушалась координация движений, так, что они не могли стоять, и потом наступала смерть. Диагноз прионной болезни подтвердился после того, как у трех погибших животных нашли характерные признаки дегенерации нервной ткани и аномальную форму белка PrPSc. Обнаружение этого белка и в лимфатических узлах подтверждает инфекционную природу заболевания. Как появилась болезнь, остается неясным. Ее источником могла бы стать губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, но эта болезнь не отмечалась у коров в Алжире.

Один из авторов исследования Габриэле Ваккари (Gabriele Vaccari) сообщает, что пока нет свидетельств, что обнаруженная прионная болезнь верблюдов может передаваться людям. Среди прионных болезней есть те, что не могут заразить человека (почесуха овец), и такие, что заражают его довольно легко (коровье бешенство).