Путин объявил 2019 год Годом театра

Президент России Владимир Путин поддержал идею актера, худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Калягин предложил использовать это как повод, чтобы составить стратегический план развития театров до 2030 года.

«Большое количество театров, Вы знаете, нуждаются в капитальном ремонте. Много чего. И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить, потому что по России это действительно громадное подспорье для зрителей, для людей», — отметил худрук, возглавляющий также Союз театральных деятелей России.

«Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра», — согласился Путин, пообещав проработать предложения Калягина о формировании программы этого года.