Президент России Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках, которые он делал на заседании Совета законодателей, чтобы затем прокомментировать предложения парламентариев.

В своей ответной речи глава государства в какой-то момент сделал паузу для того, чтобы понять свой почерк.

«Написал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — цитирует РИА «Новости» его слова. После этого Путин продолжил выступление.

В марте 2017 года, комментируя доклад бизнесмена Владимира Потанина на съезде РСПП, президент также не смог разобрать свой почерк, о чем сообщил собравшимся.

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