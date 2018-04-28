Qiwi сравнил Роскомнадзор со слоном в посудной лавке

Российский платежный сервис Qiwi столкнулся со сложностями из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

«На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты», — говорится в сообщении компании в блоге «ВКонтакте».

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», — отметили в Qiwi.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля. Со сложностями из-за этого столкнулся как бизнес, так и, например, российские ученые.