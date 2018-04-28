Друзья, свершилось чудо, наш Одесский мальчуган сделал своей любимой предложение. Честно сказать, я до сих пор не понял, как так получилось. Искренне хотелось бы, не увидеть жалеющий о поспешном решение взгляд своего друга. По мне так нужно было решить все недопонимания между собой и сделать колоссальную работу над ошибками, а уж потом предпринимать какие-либо действия. Ну да ладно, в любом случае на данный момент все вроде как счастливы и довольны. А выйдет ли из этого что-нибудь адекватное, покажет исключительно время! А вы как думаете, есть ли у этой парочки будущее, или же этот союз обречён на провал и пока они не поубивают друг друга, то не успокоятся?
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Новости » Шоу-бизнес » Роман Капаклы надеется, что Леша Купин не пожалеет о своем решении
Роман Капаклы надеется, что Леша Купин не пожалеет о своем решении
Добавлено: 28 апр 2018 в 13:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 апр 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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