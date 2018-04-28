Роман Капаклы надеется, что Леша Купин не пожалеет о своем решении

Друзья, свершилось чудо, наш Одесский мальчуган сделал своей любимой предложение. Честно сказать, я до сих пор не понял, как так получилось. Искренне хотелось бы, не увидеть жалеющий о поспешном решение взгляд своего друга. По мне так нужно было решить все недопонимания между собой и сделать колоссальную работу над ошибками, а уж потом предпринимать какие-либо действия. Ну да ладно, в любом случае на данный момент все вроде как счастливы и довольны. А выйдет ли из этого что-нибудь адекватное, покажет исключительно время! А вы как думаете, есть ли у этой парочки будущее, или же этот союз обречён на провал и пока они не поубивают друг друга, то не успокоятся?