Россия и Белоруссия могут создать единого трейдера для поставок молока

Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единого трейдера, который будет осуществлять все поставки белорусской молочной продукции, а также контролиировать качество и цены на эту продукцию, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

27 апреля представители российского и белорусского Минсельхоза провели рабочую встречу.

«В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций», — отмечает российское ведомство.