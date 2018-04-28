Россия представляет угрозу для безопасности Европы, — глава МИД Польши

Власти Польши уверены, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы, и поэтому санкции в отношении Москвы должны продолжаться.

«Есть общее убеждение, что Россия дестабилизирует ситуацию в Европе, а также среди ее соседей», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович после заседания министров иностранных дел стран-участниц НАТО в Брюсселе.

По его словам, во время заседания он акцентировал внимание собравшихся министров на учениях российской армии в польской экономической зоне в Балтийском море, «покушении с использованием химического оружия на Скрипалей», а также нежелании России передавать Польше обломки разбившегося самолета бывшего президента страны Леха Качиньского.

«Большинство голосов было за необходимость показать решительную позицию союзников в отношении России, и что только такого рода действия могут принести результат», — с удовлетворением добавил польский министр.

При этом, по словам Чапутовича, страны НАТО готовы вести с Россией переговоры, «если она будет отвечать на их ожидания».