Россия закрывает въезд враждебно настроенным литовским политикам

Россия в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского вводит запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнёров в связи с их провокационными действиями.

В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского „закона Магнитского” были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.

Предупреждаем, что российский „стоп-лист” остаётся открытым, и, в случае продолжения провокационной линии Вильнюса, в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии».