Российская военная полиция круглосуточно патрулирует Восточный Каламун

Подразделения российской военной полиции и сирийские правоохранители обеспечивают правопорядок на территории Восточного Каламуна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Район, расположенный под Дамаском, включает в себя города Думейр, Рухейба и Джайруд. До окончательного освобождения правительственными войсками его контролировали девять группировок исламистов.

Военная полиция круглосуточно патрулирует данные города. Под охраной находятся больницы, школы и госучреждения. Также работает спецтехника, которая расчищает завалы.

Территорию региона ранее покинули 5,5 тысяч боевиков и членов их семей, сдав крупную партию вооружений.