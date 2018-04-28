Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» и YouTube

С 12 часов по Москве российские пользователи сообщают о сбоях «ВКонтакте». Такие данные приводит сервис Downdetector.

Больше всего (52%) пользователей жалуются на проблемы со входом на свою страницу.

Еще у 39% проблемы с сайтом «ВК».

Наибольшее число сообщений о проблемах в соцсети поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода.

Также с утра регистрируются сбои в работе YouTube и Playstation Network.

Ранее эти сервисы испытывали сложности из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.