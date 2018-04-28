Самолет ВВС Индии аварийно приземлился в Жуковском

Самолет Ил-38 ВВС Индии совершил аварийную посадку в Жуковском без передней стойки шасси, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, перед посадкой полосу залили пеной. Никто из находившихся на борту не пострадал.

«Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет», — сообщили ТАСС в компании «Ильюшин».

Самолет запросил аварийную посадку в подмосковном Жуковском из-за сигнала о невыпуске шасси. После этого Ил-38 кружил над аэродромом, вырабатывая топливо, сообщает «Интерфакс».

По информации источника агентства, на борту находятся семь человек — пилоты и технический персонал.