Самолёт ВВС Индии аварийно сел в Жуковском

Самолет Ил-38 Военно-воздушных сил Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает в субботу РИА «Новости».

Судно успешно приземлилось с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой экипажу пришлось осуществить сброс топлива.

На борту самолета находились опытные летчики-испытатели. Сообщается, что за успешную посадку машины их представят к награде.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося планируется провести расследование.

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