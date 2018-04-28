Самолёт ВВС Индии аварийно сел в Жуковском

Самолет Ил-38 Военно-воздушных сил Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает в субботу РИА «Новости».
Судно успешно приземлилось с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой экипажу пришлось осуществить сброс топлива.
На борту самолета находились опытные летчики-испытатели. Сообщается, что за успешную посадку машины их представят к награде.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося планируется провести расследование.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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