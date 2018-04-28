«Саратовские авиалинии» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на МАК

Три сотрудника компании «Саратовские авиалинии» обратились с коллективной жалобой в прокуратуру и управление Следственного комитета Саратовской области. Они просят проверить на клевету заявление со стороны Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека», — сообщили ТАСС в авиакомпании.

Там отметили, что этот сотрудник обратился в компанию для проведения проверки. «Мы подали также запрос в МАК, уже пришел официальный ответ, что он — человек, обвинивший в убийстве сотрудников, — представляет интересы МАК», — добавили в пресс-службе.

В Саратовской областной прокуратуре на транспорте получение жалобы подтвердили.

11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 71 человек погибли.

Вероятной причиной катастрофы стало обледенение датчиков скорости из-за выключенного обогрева.