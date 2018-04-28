Саудовская Аравия предложила России поставить пробные партии пшеницы

Саудовская Аравия предложила России отправить ей две пробные партии пшеницы для проверки её сохранности в условиях климата Королевства, говорится на сайте Россельхознадзора.

Ранее с 22 по 27 апреля группа из ближневосточной страны совершила визит в РФ с целью ознакомления с системой контроля качества и безопасности зерна.

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Гости посетили Краснодарский край, а также оценили работу лаборатории в новороссийском филиале Центра оценки качества зерна. В порту Новороссийска делегация ознакомилась с процессом отбора проб в ходе погрузки зерна на экспорт.

Кроме того, представители Саудовской Аравии посетили хлебокомбинат в Сочи, где увидели процесс производства хлеба.

«Представители Саудовской Аравии предложили подготовить и отправить им две пробные партии российской пшеницы для проверки сохранности в условиях климата Саудовской Аравии и проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Глава делегации также пригласил российских представителей посетить Саудовскую Аравию в октябре текущего года для ознакомления с системой качества и безопасности зерна, а также технологией хлебопечения.

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