Сборная России по хоккею проиграла шведам на этапе Евротура

Сборная России по хоккею сыграла в Стокгольме второй матч шведского этапа Евротура. Россияне проиграли сборной Швеции со счетом 3:1, сообщает Федерация хоккея России.

В шведской команде, как пишет ТАСС, отличились Джон Норман (на 18-й минуте), Лоуренс Пилут (34-я) и Якоб Нильссон (35-я). Единственный гол россиян забил Алексей Бывальцев (54-я минута).

Это пятое поражение россиян подряд после ухода с поста главного тренера сборной Олега Знарка.

В следующем матче турнира россияне сыграют с чехами 29 апреля.