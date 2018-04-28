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Сборная России по хоккею проиграла шведам на этапе Евротура


Добавлено: 28 апр 2018 в 20:50, Категория: Новости на сегодня
Сборная России по хоккею проиграла шведам на этапе Евротура

Сборная России по хоккею сыграла в Стокгольме второй матч шведского этапа Евротура. Россияне проиграли сборной Швеции со счетом 3:1, сообщает Федерация хоккея России.

В шведской команде, как пишет ТАСС, отличились Джон Норман (на 18-й минуте), Лоуренс Пилут (34-я) и Якоб Нильссон (35-я). Единственный гол россиян забил Алексей Бывальцев (54-я минута).

Это пятое поражение россиян подряд после ухода с поста главного тренера сборной Олега Знарка.

В следующем матче турнира россияне сыграют с чехами 29 апреля.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 20:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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