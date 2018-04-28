Школьный учебник для изучения искусственного интеллекта появился в Китае

Его продемонстрировали 28 апреля в Восточно-китайском педагогическом университете, который находится в Шанхае.

Книга называется «Основы искусственного интеллекта». Она стала первым учебником для школьников средних и старших классов.

Для начала пособие появится в 40 школах Китая. Там новый предмет введут в качестве эксперимента. Отмечается, что на теории останавливаться не станут. Уже предусмотрели практические занятия, которые должны поспособствовать реализации и творческого потенциала учащихся.

Постепенно технологии AI хотят перевести из чего-то непонятного и необычного в категорию общих требуемых для школьников знаний.

В свою очередь, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин рассказал об угрозах искусственного интеллекта.