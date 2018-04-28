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Скончался брат Раисы Горбачевой


Добавлено: 28 апр 2018 в 23:01, Категория: Новости на сегодня
Скончался брат Раисы Горбачевой

В Воронежской областной больнице на 83-м году жизни скончался писатель Евгений Титаренко, родной брат Раисы Горбачевой. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По данным телеканала, незадолго до смерти Титаренко перевели в больницу из психиатрического стационара в Орловке, где он находился с перерывами с 1973 года.

«Детский писатель оказался в областной клинической психиатрической больнице в Орловке, медики поставили диагноз — органическое поражение головного мозга, болезнь Альцгеймера», — говорится в заметке на сайте канала.

Жена последнего руководителя СССР Раиса Горбачева писала о Титаренко в воспоминаниях: «Его талант оказался невостребованным и погубленным. Брат пьет и по многу месяцев проводит в больнице. Его судьба — это драма матери и отца. Это моя постоянная боль, которую я ношу в сердце уже больше тридцати лет. Я горько переживаю его трагедию, тем более что в детстве мы были очень близки».


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Добавлено: 28 апр 2018 в 23:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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