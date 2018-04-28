СМИ: Монтелла может быть уволен с поста главного тренера "Севильи"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Итальянский тренер Винченцо Монтелла может быть уволен с поста главного тренера "Севильи" после очередного поражения, сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.

Отмечается, что на этой неделе на заседании совета директоров клуба было решено уволить Монтеллу в случае очередного поражения.

"Севилья" не побеждала с 13 марта. Тогда испанский клуб выиграл в Англии у "Манчестер Юнайтед" (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. С тех пор команда потерпела пять поражений и четыре раза сыграла вничью. Если "Севилья" продолжит выступать в том же духе, то на следующий сезон рискует остаться без еврокубков.

На пресс-конференции после матча с "Леванте" (1:2) в пятницу вечером главный тренер команды не смог ответить, был ли это его последний матч на посту. "Это вопрос не ко мне. Я тренер "Севильи", я делаю свою работу с энтузиазмом, профессионализмом, целеустремленностью. Мы можем завершить сезон выше, чем мы есть сейчас, остальное зависит не от меня", - сказал Монтелла.

Это увольнение может стать для Монтеллы уже вторым в сезоне. В конце ноября итальянец был уволен с поста главного тренера "Милана", а спустя месяц возглавил испанский клуб.

"Севилья" в финале Кубка Испании потерпела поражение от "Барселоны" (0:5), в Лиге чемпионов дошла до стадии четвертьфинала, вылетев от мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2 по сумме двух встреч. В чемпионате Испании команда идет на седьмом месте, набрав 48 очков.