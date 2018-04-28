СМИ рассказали о совете Кремля чиновникам «снизить медийную активность»

Администрация президента России рекомендовала правительственным чиновникам «снизить медийную активность» в преддверии инаугурации Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Последним публичным мероприятием премьер-министра Дмитрия Медведева будет посещение ВДНХ, намеченное на 3 мая. После 3 мая федеральные чиновники уйдут из публичного пространства, чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица».

«Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете»,— сообщил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал «Коммерсанту», что кабмин может собраться 5 мая для обсуждения координации действий перед инаугурацией президента, но совещание пройдет в закрытом для СМИ формате.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что в официальной повестке не должно быть ничего, что помешало бы церемонии «выглядеть как что-то значимое», и назвал решение о снижении медийной активности правильным «с технологической точки зрения».

«Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — отметил он.

Напомним, инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.