Сотрудники ФБР побеседовали с Федором Емельяненко

Сотрудники ФБР провели беседу с российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко. Как сообщает The Telegraph, встреча проходила в отеле в Чикаго.

В этот город Емельяненко, по данным издания, прибыл со своей командой — группой из двенадцати человек, включая переводчика, в рамках подготовки к бою против американца Фрэнка Мира. Поединок состоится 29 апреля.

Причина, по которой российским спортсменом заинтересовалось ФБР, неизвестна.

Газета отмечает, что ранее компания действующего президента США Дональда Трампа была совладельцем Affliction Entertainment. Эта промоутерская компания организовывала бои по смешанным единоборствам в 2008-2009 годах и сотрудничала в том числе с Емельяненко. Операционным директором компании был адвокат Трампа Майкл Коэн, в отношении которого сейчас ведется расследование.