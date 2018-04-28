США готовы увеличить свое присутствие на границе с Россией

США готовы к переговорам об увеличении своего военного присутствия в Польше, на территории, которая граничит с Россией.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком отметил, что это будет сделано в рамках партнерства стран как членов НАТО. Так, Мэттис подчеркнул: «Польша — союзник НАТО. Мы принимаем решение о размещении войск НАТО в соответствии с потребностями безопасности. И мы всегда открыты для этих дискуссий».

По его словам, речь идет не только о размещении в Польше армейского контингента, но и о системах ПРО Patriot.