США поставили Европе ультиматум, — Bloomberg

США поставили Европу и Канаду перед ультиматумом в «торговой войне»: либо страны соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо против продукции этих стран будут введены жёсткие таможенные пошлины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соединенные Штаты в свою очередь настаивают, чтобы союзники согласились принять именно квоты, которые должны будут ударить по странам Европы и Канаде слабее, чем таможенные тарифы. «Мы просим всех принять квоты, если не тарифы», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Выбрать между двух зол странам необходимо до 1 мая — именно в этот день ограничения начнут действовать.

Евросоюз с решением окончательно пока не определился.

«Торговая война — это игра с потерями для каждого», — приводит агентство слова министра финансов Бельгии Йохана Ван Овервелдта, который призвал своих коллег по ЕС сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех.

Агентство отмечает, что Европа оказалась перед тяжёлым выбором: либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО) квоты США, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.

Размер квоты на европейские товары в США, в частности сталь и алюминий, составит 90 процентов поставок Европы в США за последние два года. Таможенные пошлины же составят 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

Причем подобный «выбор» предоставлен всем американским союзникам, кроме Южной Кореи, которая успела заключить новое соглашение о свободной торговле с США и будет избавлена от всех протекционистских мер.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно, однако ряд стран, включая европейские государства и Канаду, получили отсрочку.