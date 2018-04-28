Стал известен состав сборной США на ЧМ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три вратаря, семь защитников и тринадцать нападающих вошли в состав сборной США по хоккею на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

Состав американцев на турнир в Дании выглядит следующим образом:

Голкиперы: Чарли Линдгрен ("Монреаль"), Кит Кинкаид ("Нью-Джерси"), Скотт Дарлинг ("Каролина");

Защитники: Куинн Хьюз (Университет Мичигана), Ник Дженсен ("Детройт"), Уилл Бутчер ("Нью-Джерси"), Нил Пайонк ("Рейнджерс"), Алек Мартинес ("Лос-Анджелес"), Коннор Мерфи, Джордан Оестерл (оба – "Чикаго");

Нападающие: Крис Крайдер ("Рейнджерс"), Блэйк Колман, Брайан Гиббонс (оба - "Нью-Джерси"), Патрик Кейн, Алекс Дебринкат (оба - "Чикаго"), Дерек Райан ("Каролина"), Тедж Томпсон ("Сент-Луис"), Дилан Ларкин ("Детройт"), Андерс Ли ("Айлендерс"), Джон Годро ("Калгари"), Сонни Милано, Кэм Эткинсон (оба - "Коламбус"), Колин Уайт ("Оттава").

Капитаном команды будет трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн.

Чемпионат мира по хоккею в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи.