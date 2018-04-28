Страховщику личного состава МВД приостановили лицензию

ЦБ приостановил лицензию страховой компании «Центральное страховое общество», говорится в приказе замглавы регулятора.

В компанию назначается временная администрация.

Такие меры предприняты «в связи с неисполнением надлежащим образом» предписания Банка России и действуют «до устранения выявленных нарушений».

В декабре 2017 года, сообщает РБК, компания выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018-2019 годах.

Также, согласно пресс-релизу ЦБ, «Центральное страховое общество» могло страховать граждан, призванных на военные сборы, сотрудников Государственной противопожарной службы и ФСИН.