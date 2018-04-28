Страстные танцы и намек на помолвку: Дженнифер Лопес представила яркий клип на песню El Anillo

Дженнифер Лопес

48-летняя Дженнифер Лопес продолжает удивлять яркими образами. На Billboard Latin Music Awards 2018 певица представила новую песню El Anillo, чье название переводится с испанского как "Кольцо", а теперь презентовала в сети клип на нее.

Джей Ло предстала в образе фантастической царицы, которая ждет от возлюбленного предложения руки и сердца. Сюжет музыкального видео отчасти перекликается и с реальностью: роман Лопес и Алекса Родригеса развивается наилучшим образом. Певица не скрывает, что все еще верит в брак, а недавно вместе с бойфрендом купила апартаменты в Нью-Йорке за 15 миллионов долларов.

Поклонники пары с нетерпением ждут новостей о помолвке, а пока поп-звезда подогревает их интерес яркими кадрами, в которых много золота и страстных танцев.

Дженнифер Лопес