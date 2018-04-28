Студенты провели акцию против фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ

Студенты МГУ и Высшей школы экономики провели акцию против строительства фан-зоны к чемпионату мира по футболу у главного корпуса МГУ, сообщается в твиттере «Дождя».

У главного здания МГУ сейчас так. Студенты МГУ и Вышки организовали перформанс «Живой щит», чтобы показать несогласие с размещением здесь фан-зоны ЧМ. Фото: Дождь pic.twitter.com/8aHrsQzv05

— Телеканал Дождь (@tvrain) 28 апреля 2018 г.

По данным «Коммерсанта», в 15 часов около 200 человек взялись за руки, образовав стену у здания Московского университета.

Рядом с местом проведения акции было много полицейских автозаков, однако задерживать никого не стали, отмечает издание.

После завершения акции, как сообщает «Лентач», студенты пожаловались на отключение интернета в главном здании МГУ, где проживают более 6 тысяч человек. До этого туда зашел наряд полиции.