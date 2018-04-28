Суд объяснил отказ отпустить Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия и отпустить экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест, потому что авторы ходатайства не указали, «почему отпала необходимость в содержании обвиняемого под стражей», сообщает ТАСС.

Суд отметил, что ходатайство о замене ареста на домашний арест поступило через восемь дней после рассмотрения вопроса о продлении срока содержания Малобродского в СИЗО, причем в новом ходатайстве СКР не указал никаких новых обстоятельств: «Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотренные ранее, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения».

Напомним, Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств. По делу также проходят гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.