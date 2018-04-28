Суд отказал в УДО помощнику экс-мэра Урлашова

Суд города Рыбинска Ярославской области отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Лопатину — советнику бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщает «Интерфакс».

«Суд учитывает, что Лопатин демонстрирует положительную динамику менее года», — мотивировал такое решение судья.

Лопатин уже провел в СИЗО и колонии четыре года и 10 месяцев из назначенных судом семи лет.

В 2013 году Урлашов и несколько его подчиненных были задержаны по делу о взяточничестве. Урлашова осудили на 12,5 лет колонии строгого режима, также присудив ему штраф в 60 млн рублей за покушение и получение взятки.

Лопатина признали посредником и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Оба осужденных отбывают наказание в колонии Рыбинска.