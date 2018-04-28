Торговые сети «Связной» и «Евросеть» объединятся в одну компанию. Об этом говорится в сообщении «Мегафона», владеющего «Евросетью».

Контролирующим акционером объединенной компании станет группа SLV, а «Мегафон» приобретает в ней миноритарную долю в размере 25% плюс 1 акция. Также у «Мегафона» будет и два места в совете директоров в объединенной компании.

Объединенная компания «будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5 тысяч)», говорится в пресс-релизе.

«Магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами — "Связного" и "Евросети", — завили РИА Новости в пресс-службе «Мегафона».