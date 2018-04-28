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Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля «Дом под снос»


Добавлено: 28 апр 2018 в 22:00, Категория: Общество
Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля «Дом под снос»

Театр Российской Армии 14,15, 25 и 31 мая приглашает на премьеру спектакля «Дом под снос». Это второе обращение режиссера Андрея Бадулина к творчеству драматурга Анатолия Крыма. На этот раз — к его комедии «Дом под снос» («Постель брать будем?»).

По замыслу режиссера спектакль «Дом под снос» составляет драматическую дилогию со спектаклем «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. Эти два спектакля можно соединить смысловой дугой и основной мыслью: «Человек не может один — для одинокого весь мир пустыня». Зрители вновь встретятся с народной артисткой России Алиной Покровской и артистом театра Сергеем Колесниковым, а также помогающим им Вадимом Караваевым.

Действие разворачивается в сегодняшние дни. Все реалии происходящего знакомы каждому, будь то отношения поколений или пресловутый квартирный вопрос.

Старый холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встретятся далеко не в самый лучший период своей жизни и не совсем по своей воле. Добрый сын решил, что отцу нужно жениться. А заботливая дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру в пятиэтажную «хрущёвку», чтобы в процессе реновации та получила однокомнатную квартиру... Сохраним интригу до конца. Можно добавить лишь, что сюжет спектакля закручен очень лихо и изобретательно, а диалоги прописаны ярко и остроумно.

Динамику и остроту происходящего в спектакле усиливают изящные костюмы дважды номинанта «Золотой маски» Марины Вольской и чарующая музыка Рубена Затикяна.

Режиссер-постановщик – Андрей Бадулин;

художник-постановщик и художник по костюмам – Мария Вольская;

композитор – Рубен Затикян;

художник по свету – Андрей Богуславский;

видеоряд – Андрей Кустов.

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Добавлено: 28 апр 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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