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Трамп прокомментировал «отличный доклад» о сговоре с Россией


Добавлено: 28 апр 2018 в 08:07, Категория: Новости на сегодня
Трамп прокомментировал «отличный доклад» о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил доклад комитета Палаты представителей Конгресса США, посвященный расследованию обвинений России во вмешательстве в американские президентские выборы, сообщает Fox News.

Комментируя документ, в котором подтверждается отсутствие сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, американский президент заявил: «Отличный доклад! Никакого сговора, это я и так знал, и никакой координации. Это охота на ведьм, только и всего».

House Intelligence Committee rules that there was NO COLLUSION between the Trump Campaign and Russia. As I have been saying all along, it is all a big Hoax by the Democrats based on payments and lies. There should never have been a Special Counsel appointed. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

Трамп напомнил, что и ранее отвергал наличие сговора с Москвой. При этом президент США отметил: «Я также говорил, что нет никого более жесткого по отношению к России, чем я. С учетом всего этого, если мы сможем поладить, это будет хорошим делом».

«Что мы действительно должны сделать — это продолжать нашу жизнь», — резюмировал Трамп.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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