У известного обезболивающего нашли убивающие побочные эффекты

Популярное в России обезболивающее вызывает опасность. Компания «Новартис Фарма» (Швейцария) обратилась к Росздравнадзору с просьбой срочно переписать инструкцию к препарату.

Как оказалось, известные всеми свечи «Вольтарен суппозитории ректальные» имеют в составе дикловенак, способный провоцировать выкидыши у беременных и инфаркты у граждан с сердечными заболеваниями.

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Росздравнадзор разослал письма по всем организациям и аптекам, связанными с оборотом медпрепаратов. Глава ведомства М. Мурашко предупредил о большой опасности для некоторых категорий людей, принимающих данный препарат.

Помимо прочего, «Вольтарен суппозитории ректальные» противопоказан страдающим бронхиальной астмой, ринитом, крапивницей, ангионевротическим отёком.

Теперь «Новартис Фарма» надеется, что новые данные внесут в инструкцию по применению препарата.

«Вольтарен» выпускается во Франции и в России. Он применяется для подавления боли и снятия воспаления в суставах, связках, мышцах, а также избавляет от отёчности.