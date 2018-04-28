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Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом


Добавлено: 28 апр 2018 в 05:07, Категория: В мире
Учёным, работающим в Медицинском колледже Уэйл Корнелл, удалось сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулёза. Во многом этому способствовал искусственный дефицит витамина В7.

У бактерий, провоцирующих развитие туберкулёза, уникальная клеточная структура, имеющая разнообразные липиды. В настоящее время врачи при назначении лечения выписывают антибиотик, который ингибирует синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Однако, если произойдёт даже малейшее отклонение от терапии, те быстро становятся устойчивыми к применяемым средствам лечения.
Американские специалисты смогли выработать метод по остановке процесса, применив для этого дефицит витамина В7. При его недостатке в микробактерии подавляется выработка биотин-лигазы, которая необходима для синтеза липидов внутри бактерии.
Туберкулёз является на Земле серьёзной проблемой. ВОЗ проинформировала, что из 10 миллионов заражённых за полгода умерли 1,5 миллиона. При этом 600 тысяч из них не удалось спасти, поскольку бактерии оказались устойчивыми к применяемым антибиотикам.

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Добавлено: 28 апр 2018 в 05:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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