Украинские сексологи назвали топ-7 популярных эротических фантазий

Украинские сексологи провели ряд исследований и определили топ-7 самых популярных сексуальных фантазий среди украинцев.

Сексологи отметили, что сейчас в Украине активно растет интерес к ролевым играм, а сексуальные предпочтения и желания украинцев можно условно разделить на две категории: «ванильные» — для воплощения романтических и нежных желаний партнера, и БДСМ — для любителей доминировать и подчиняться.

Так, одной из классических эротических фантазий является ролевая игра «ученик — учительница». По словам психолога Галины Елизаровой, «иметь запрещенное — это интересно, сложно и возбуждающе».

Она отметила: «Зачастую в фантазиях выступают те герои, с которыми в реальной жизни контакт мало возможен или даже запрещен, например, с ученицей. Мужчины думают, что свой первый секс девушки помнят всю жизнь и по нему оценивают последующих партнеров. К тому же приятно чувствовать себя наставником-учителем. А можно наоборот стать учеником и овладеть преподавателем — человеком, который ограничивает доступ к себе формальными рамками и авторитетом».

При этом желание женщины жить в роскоши, быть королевой в своем замке, а мужчины — угодить любимой, стали основой для появления ванильной «королевской фантазии». В то же время стремление женщины стать лучшей, показать своему «султану» превосходство над конкурентками сформировали у украинских пар желание оказаться в гареме.

Также, одной из самых ярких фантазий психологи назвали прием у доктора: «Врач зачастую ассоциируется с болью, именно поэтому мы хотим видеть противоположный образ лекаря. Медработник — это человек, которого мы подпускаем к телу, потому что так надо, и тут запускается ассоциативная цепочка. Сексуальные фантазии, связанные с школьной и медицинской тематикой, отчасти, базируются на доверительном отношении к работникам этих сфер, они априори знают больше, и это увеличивает интерес и дает почву для фантазий».

После выхода на экраны фильма «50 оттенков серого» украинцы широко открыли для себя доминирование в сексуальной жизни. При этом БДСМ-тематики плотно засели в подсознание молодых людей.

Основатель первого в Украине пространства для воплощения эротических фантазий и ролевых игр «Cherry Twins» Елена Соловьева отмечает: «Мужчины всегда хотят чувствовать свою власть в сексе, а женщины — экспериментировать. Их желания совпадают и находят отклик в жестких ролевых играх» .

Согласно исследованию, около 50% женщин заводятся от идеи жесткого секса. Грубость вызывает страсть, а это заводит. Те, кто открывает в себе это, готов попробовать «доминирование» и «пытки» в сексуальной жизни. Среди разновидностей БДСМ отмечается желание украинцев повторить «готические истории» с отсылкой к вампирам и «Сумеркам».

Опрос также показал, что в большинстве случаев фантазии украинцев так и остаются нереализованными. Психологи добавили: «Чтобы повлиять на ситуацию, нужно быть смелее и не отказывать себе в удовольствии от ролевых игр, ведь гармония в сексе и реализованность желаний пары является одним из главных факторов счастливых отношений. Эксперименты в сексе позволяют паре сохранять яркость интимной жизни, помогают понять желания партнера, развивают чувство близости и доверия».