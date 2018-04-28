Украинскому борцу запретили ехать на чемпионат Европы в Россию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в российском городе Каспийск за неделю до выезда на турнир.

Чемпионат Европы по борьбе в Каспийске пройдет с 30 апреля по 6 мая. Беленюк, выступающий в весовой категории до 85 килограммов, является двукратным чемпионом Европы (2014, 2016) и чемпионом мира (2015).

"(В Каспийск), к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", - написал Беленюк на своей странице в Instagram.

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"В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно. Но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!" - отметил борец.

Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!

Публикация от ???????????(Z)(H)(A)(N) (B)(E)(L)(E)(N)(I)(U)(K) (@zhanbeleniuk) 27 Апр 2018 в 12:09 PDT

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В середине марта министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. На прошлой неделе Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщала, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы в Каспийске.