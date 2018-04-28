Утечка в системе охлаждения реактора произошла на АЭС «Дул» в Бельгии

Компания-оператор Engie-Electrabel 28 апреля сообщила о неполадках на АЭС «Дул» в Фландрии.

Специалисты обнаружили незначительную утечку воды в запасном трубопроводе системы охлаждения. Представители компании уточнили, что ничего не представляет угрозы сотрудникам или безопасности в целом.

Агентство Belga сообщило, что ремонт усложнен повышенным уровнем радиации в месте, где обнаружили неполадки. По этой причине реактор АЭС необходимо отключить хотя бы до 1 октября, добавили авторы публикации.

Эту электростанцию запустили почти 44 года назад. В 2012 году там обнаружили множество трещин на корпусе энергоблока.

Ранее сообщили, что Бельгия откажется от ядерной энергетики к 2025 году.