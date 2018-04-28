В Амурской области сотрудники военной автоинспекции ВВО проверили знания детей в ходе конкурса «Безопасное колесо»

Сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа приняли активное участие в организации и проведении в конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов дорожного движения Амурской области.

В течение двух дней команды юных инспекторов выявляли лучших в знании правил дорожного движения, оказании первой медицинской помощи, умении виртуозно водить велосипед через препятствия различного уровня сложности.

Военные инспекторы выступали в роли конкурсного жюри на этапах состязаний. Борьба среди команд шла за каждый бал.

В финале конкурса участники присоединились к интернет-марафону «Безопасная Страна ЮИД». Конкурсы безопасности дорожного движения являются традиционными. Месяц назад юидовскому движению исполнилось 45 лет.