В ЦВО на окружном этапе конкурса «Страж порядка» определили военных полицейских, которые представят округ на всеармейских соревнованиях

В Центральном военном округе выбрали лучших военнослужащих, которые представят команду военной полиции на всеармейском конкурсе «Страж порядка».

В окружном Доме офицеров города Екатеринбурга подвели итоги прошедшего конкурса, в котором приняло участие более 150 военнослужащих из 38 комендатур. Команда победителей, состоящая из десяти человек, примет участие на Всеармейских соревнованиях в июле месяце на объектах военно-патриотического парка «Патриот» и полигона Алабино.

Всех наиболее отличившихся военнослужащих поощрили ценными подарками и призами.