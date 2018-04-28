В Днепре на стоянке сгорели пять авто: появились фото

Сегодня ночью в Днепре на стоянке сгорели пять автомобилей.

В областном управлении ГСЧС отмечают, что информация о возгорании на улице Гладкова Шевченковского района поступила в 02:51.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на автостоянке в моторном отсеке автомобиля Subaru Forester.

В ГСЧС отметили: «Огнем уничтожен моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля. Также повреждены четыре автомобиля на общей площади 21 кв. м».

Сообщается, что пожар локализовали в 03:15, а полностью ликвидировали в 03:31. Жертв и пострадавших нет.

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