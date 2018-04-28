В Хабаровском крае с военнослужащими сводного салютного дивизиона состоялась практическая тренировка перед праздничным салютом 9 мая

В Хабаровском крае состоялась практическая тренировка с военнослужащими нештатного салютного дивизиона, который 9 мая в Хабаровске проведет праздничный салют.

Личный состав отработал действия, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона и синхронности выстрелов. Было произведено по три залпа холостым боеприпасом из 12 гаубиц Д-30.

Всего в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая будут задействованы 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При подготовке праздничных салютов будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, привлечено более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов.