В Краснодаре по коррупционной статье задержана министр спорта

В отношении министра физкультуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Главного краевого управления МВД.

Возможно, в уголовном деле есть эпизод, связанный с выделением бюджетных средств футбольному клубу «Кубань».

«По версии следствия, госслужащая незаконно заключила договоры с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Чернова заключила договор о выделении клубу «Кубань» бюджетных денег в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта. Однако в ней могут участвовать только некоммерческие организации, а клуб на то момент являлся коммерческой организацией. Об этом «РБК-Краснодар» рассказали собственные источники.

По данным собеседников РИА Новости, в квартире Черновой проведены обыски, а сама она задержана.

Людмила Чернова является заслуженным мастером спорта по легкой атлетике. Она — 13-кратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы 1981 года, чемпионка Олимпийских игр 1980 года.